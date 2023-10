Previsioni meteo oggi: insistono stabilità e caldo fuori stagione, foschie o nebbie al Nord

Ennesima giornata caratterizzata dalla presenza dell’alta pressione sub-tropicale sul bacino del Mediterraneo e l’Italia, che determina condizioni di generale stabilità atmosferica.

Da segnalare soltanto la presenza di nebbie o foschie sulle regioni del Nord e localmente nelle valli del Centro al mattino presto e durante le ore notturne. Nubi basse sulla Liguria. Sulle restanti regioni il sole sarà prevalente.

Le temperature risulteranno in lieve calo al Nord, mentre non subiranno variazioni particolari al Centro-Sud, dove i valori massimi continueranno ad essere molto elevati per il periodo raggiungendo in maniera diffusa i 27-29 gradi, localmente anche punte sui 30-31 gradi. Ventilazione in generale debole su tutta la penisola.