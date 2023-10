Previsioni meteo oggi Lunedì 16: forti temporali al Centro-Sud, ecco le zone più colpite

L’alta pressione, come ampiamente preannunciato, ha lasciato spazio a correnti più instabili e fresche di origine atlantica che hanno portato nella giornata di ieri un peggioramento sulle regioni centro-settentrionali. Oggi Lunedì 16 Ottobre invece una perturbazione agirà sulle regioni centro-meridionali, portando fenomeni anche di forte intensità sui settori tirrenici.

Nel corso della mattinata avremo precipitazioni irregolari e a carattere sparso, più intense sulla Sardegna centro-meridionale. Nel corso del pomeriggio-sera piogge e temporali diverranno via via più diffusi e di forte intensità, in particolar modo sulle regioni tirreniche, quindi Lazio, Campania e Basilicata tirrenica. Fenomeni più irregolari e moderati sulle regioni adriatiche dall’Abruzzo alla Puglia.

Al Centro-Nord la giornata trascorrerà all’insegna dei cieli nuvolosi o coperti ma le precipitazioni saranno quasi del tutto assenti.

Per quanto concerne le temperature sono attese in deciso calo sulle regioni centro-settentrionali dove il clima risulterà fresco (valori massimi sotto i 20 gradi). Meno caldo al Sud con temperature in lieve o moderata flessione.