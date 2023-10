Allerta meteo 19 Ottobre: scuole chiuse in diversi comuni di Liguria e Toscana [ELENCO]

A causa delle avverse condizioni meteo previste e per effetto delle allerte meteo diramate dalla Protezione Civile (leggi qui i dettagli) è stata decisa la chiusura delle scuole per la giornata di domani, Giovedì 19 Ottobre, in diverse località della Liguria e della Toscana.

Scuole chiuse nello spezzino

A causa dell’allerta di colore arancione emanata dal servizio di Protezione Civile di Regione Liguria tra le 21 del 18 e le 11 del 19 ottobre, il sindaco di La Spezia Peracchini ha decretato la “sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado ubicate sul territorio comunale”, comprese le superiori.

In provincia stop alle lezioni anche ad Ameglia, Arcola, Bolano, Borghetto, Calice al Cornoviglio, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Levanto, Luni, Monterosso, Pignone, Riccò del Golfo (attivo nido d’infanzia Mago Verdino), Riomaggiore, Santo Stefano di Magra, Sesta Godano, Sarzana, Varese Ligure, Vernazza, Vezzano Ligure e Zignago.

Scuole chiuse anche a Livorno e Carrara

In seguito all’allerta arancione, a Livorno rimarranno chiuse le scuole e i parchi pubblici. Sospesa l’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado di Carrara, dove resteranno chiusi anche i cimiteri e i parchi pubblici.

Scuole chiuse anche a Aulla, Fivizzano, Bagnone, Casola in Lunigiana, Filattiera. Scuole invece regolarmente aperte a Massa.