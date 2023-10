Nubifragio su Follonica (Grosseto): auto bloccate nei sottopassi

Una perturbazione è in azione sulle regioni centro-settentrionali della penisola e sta portando piogge e locali temporali. Fra le regioni più colpite c’è la Toscana. Un intenso e persistente temporale ha colpito in particolare la zona di Follonica, nel grossetano.

Sulla località sono caduti quasi 130 millimetri di pioggia in circa 90 minuti, che hanno creato pesanti allagamenti e disagi. Diversi sottopassi si sono rapidamente allagati e alcune auto hanno avuto difficoltà. In particolare un’auto è stata sommersa dall’acqua nel sottopasso di via Ugo Bassi. Per fortuna le persone che si trovavano a bordo sono riuscite a mettersi in salvo.

Allagato anche il lungomare, mentre si contano danni anche in periferia. I vigili del fuoco sono a lavoro per tamponare i danni e svuotare dall’acqua le zona che sono state colpite. Non si registrano al momento feriti.