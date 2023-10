Allerta meteo: scuole chiuse in diversi comuni Venerdì 20 Ottobre

Una forte ondata di maltempo colpirà l’Italia nella giornata di domani. La Protezione Civile ha emesso varie allerte, come vi abbiamo illustrato già in questo articolo, per piogge abbondanti, temporali e forti venti.

In particolare è stata emessa un’allerta arancione per 4 regioni: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Liguria. Di conseguenza in diversi comuni del Nord Italia (soprattutto in Liguria ma non solo) nella giornata di domani Venerdì 20 Ottobre le scuole rimarranno chiuse.

Ecco l’elenco dei principali comuni interessati:

Elenco città

Liguria

Provincia di Genova : Arenzano, Bogliasco, Borzonasca, Busalla, Camogli, Cogoleto, Crocefieschi, Montoggio, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante.

: Arenzano, Bogliasco, Borzonasca, Busalla, Camogli, Cogoleto, Crocefieschi, Montoggio, Rapallo, Recco, Ronco Scrivia, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante. Provincia di Imperia : Airole, Bordighera, Camporosso, Castellaro, Cervo Ligure, Diano Marina, Dolceacqua, Ospedaletti, Pompeiana, Riva Ligure, Sanremo, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Taggia, Vallecrosia, Ventimiglia.

: Airole, Bordighera, Camporosso, Castellaro, Cervo Ligure, Diano Marina, Dolceacqua, Ospedaletti, Pompeiana, Riva Ligure, Sanremo, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Taggia, Vallecrosia, Ventimiglia. Provincia di La Spezia : Ameglia, Bolano, Deiva Marina, Sarzana.

: Ameglia, Bolano, Deiva Marina, Sarzana. Provincia di Savona: Alassio, Albenga, Andora, Arnasco, Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Celle Ligure, Ceriale, Giustenice, Magliolo, Loano, Pietra Ligure, Stella, Toirano, Tovo San Giacomo, Varazze.

Sicilia