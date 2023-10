Avviso di fenomeni intensi dell’Aeronautica Militare: piogge, temporali e venti di burrasca in arrivo Venerdì

La fase di maltempo già in atto sull’Italia centro-settentrionale si intensificherà con una perturbazione ancor più forte attesa nella giornata di Venerdì, che apporterà piogge e temporali di forte intensità e venti impetuosi su gran parte della penisola.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi, che riportiamo di seguito:

Previsione di fenomeni intensi emessa alle ore 12:00/utc del 19/10/23

In considerazione del graduale avvicinamento della tempesta Aline persistono precipitazioni diffuse e abbondanti anche temporalesche:

-per le prossime 24/30 ore sulla Liguria e per le prossime 6 ore sulla toscana settentrionale, con i fenomeni che dalle primissime ore di domani, venerdì 20 ottobre 2023, si estenderanno a Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna occidentale e Trentino-Alto Adige e nel pomeriggio a Toscana centro-settentrionale, Veneto settentrionale e Friuli-Venezia Giulia.

Si prevede altresì:

-dalla tarda sera di oggi, giovedì 19 ottobre 2023, e per le successive 24/30 ore venti forti dai quadranti meridionali con

raffiche fino burrasca forte su Sicilia tirrenica e Puglia centro-meridionale, in estensione dalle primissime ore di domani,

venerdì 20 ottobre e per le successive 18/24 ore a Liguria, toscana, Piemonte meridionale, Lombardia centro-settentrionale, appennino emiliano-romagnolo e adiacenti pianure e, dalla tarda mattina e nel pomeriggio, anche a Trentino-Alto Adige, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna, Molise, Campania, Veneto settentrionale e Friuli-Venezia Giulia, con intense mareggiate lungo le coste esposte.

I sopracitati fenomeni precipitativi saranno accompagnati da rovesci anche forti e forti raffiche di vento.