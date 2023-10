Maltempo: acqua alta a Muggia e Grado (Friuli Venezia Giulia), a Venezia entra in azione il Mose

Forte maltempo come preannunciato si sta abbattendo ancora sulle regioni settentrionali in queste ore. In Friuli Venezia Giulia, a causa dei forti venti di scirocco, si registra il fenomeno dell’alta marea in diverse aree costiere come Muggia (Trieste) e Grado (Gorizia).

Muggia si è svegliata questa mattina sommersa da 15 centimetri d’acqua: il mare ha invaso il porticciolo spingendosi fino a piazza Marconi, in centro. Paratie sono state alzate all’ingresso di case, locali ed esercizi commerciali.

Mareggiata e alta marea stanno creando problemi ancor più importanti a Grado, che risulta al momento raggiungibile soltanto da Fiumicello (Udine) e Monfalcone (Gorizia) per la chiusura della strada regionale 352, interdetta al traffico nel tratto translagunare, da località Belvedere. L’acqua ha invaso la zona del porto e il centro cittadino, costringendo la Polizia locale e la Protezione civile a rivedere la viabilità .

L’alta marea interessa anche il litorale veneto: a Venezia l’acqua ha sfiorato un livello di 150 centimetri, ma per fortuna l’entrata in azione del Mose ha protetto gran parte della città dagli allagamenti. Nella laguna interna il mare non ha superato infatti i 72 cm, e la città è rimasta all’asciutto senza disagi per turisti e cittadini.