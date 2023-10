Allerta meteo della Protezione Civile: forte ondata di maltempo al Centro-Nord con piogge abbondanti, temporali e venti forti

Una nuova intensa perturbazione atlantica sta per colpire l’Italia centro-settentrionale portando piogge e temporali di forte intensità. La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo: in particolare per la giornata di domani Lunedì 30 Ottobre è stata emessa un’allerta rossa per l’Emilia Romagna e un’allerta arancione per altre sei regioni.

Vediamo il comunicato diffuso sul sito della Protezione Civile:

Maltempo: allerta rossa in Emilia-Romagna

Piogge e temporali al Centro-Nord. Venti fino a burrasca su gran parte del Paese. Allerta arancione in sei regioni e gialla in sette. Avviso meteo del 29 ottobre