Alluvione in atto in Emilia Romagna: crolla un ponte nel parmense, si cerca un uomo disperso

Pesanti precipitazioni stanno colpendo da questa notte l’Emilia Romagna occidentale e la situazione nelle ultime ore sta diventando critica. Diversi corsi d’acqua si sono ingrossati e alcuni hanno esondato, soprattutto nella provincia di Parma.

Nei pressi di Ozzanello, un ponte è crollato sotto la furia della piena del torrente Sporzana. Sul posto, per le verifiche, i tecnici della viabilità della Provincia di Parma. La struttura collega la zona di Fornovo a Terenzo. Il torrente Sporzana è esondato in vari punti, anche in località Pianelli e nella pianura di Respiccio.

La statale 62 è stata chiusa in località La Salita, mentre si registrano problemi sulla provinciale 48 a Terenzo e sulla provinciale 15 a Fugazzolo.

Secondo gli ultimi aggiornamenti ci sarebbe anche un disperso a Parma: si tratta di un uomo sparito in balia della corrente del fiume che attraversa la città .

Situazione critica anche in diversi punti della provincia di Piacenza: in mattinata sono esondati alcuni torrenti in Val Nure, più precisamente a Mareto, frazione del Comune di Farini, dove nel borgo, nelle prime ore della giornata, le strade sono state invase da colate di fango e acqua. Critica anche la situazione del fiume Nure (affluente del Po) tra Ferriere, Farini e Bettola.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.Â