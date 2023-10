Maltempo Liguria: frane e strade chiuse al traffico nel genovese

Ancora disagi per il maltempo in Liguria, dove da ieri sera insistono forti piogge e temporali, in particolare fra le province di Genova e La Spezia.

A seguito delle abbondanti piogge che hanno interessato il territorio nelle ultime ore, sono state chiuse al traffico, per frana, le statali 586 della “Val D’Aveto” e 35 “dei Giovi”.