Avviso dell’Aeronautica Militare: piogge intense anche a carattere di eccezionalità e venti forti in arrivo

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi in vista del forte peggioramento meteo previsto domani sull’Italia, con precipitazioni intense e forti raffiche di vento su molte regioni.

Ecco il comunicato integrale:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 01/11/23

IN CONSIDERAZIONE DELL’APPROSSIMARSI DELLA TEMPESTA DENOMINATA CIARAN, DALLA MATTINA DI DOMANI, GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE 2023, SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI INTENSE ED ABBONDANTI, ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO:

– PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SU PIEMONTE ED EMILIA-ROMAGNA;

– PER LE SUCCESSIVE 18 ORE SULLA LIGURIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RELATIVO SETTORE DI LEVANTE, DOVE I QUANTITATIVI DELLE PRECIPITAZIONI POTRANNO ASSUMERE ANCHE CARATTERE DI ECCEZIONALITA’;

– PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE SU LOMBARDIA, TRENTINO-ALTO ADIGE, VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA, CON QUANTITATIVI DELLE PRECIPITAZIONI CHE SU QUEST’ULTIMA REGIONE POTRANNO ASSUMERE ANCHE CARATTERE DI ECCEZIONALITA’;

– PER LE SUCCESSIVE 36 ORE SU SULLA TOSCANA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RELATIVO SETTORE SETTENTRIONALE, DOVE I QUANTITATIVI DELLE PRECIPITAZIONI POTRANNO ASSUMERE ANCHE CARATTERE DI ECCEZIONALITA’.

I FENOMENI PRECIPITATIVI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITA’, FREQUENTE ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

NELLA GIORNATA DI DOMANI, SI PREVEDE INOLTRE, VENTO FORTE DAI QUADRANTI MERIDIONALI CON RAFFICHE DI BURRASCA FORTE E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE:

– DALLA MATTINA E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE SULL’EMILIA-ROMAGNA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RELATIVO SETTORE APPENNINICO, LIGURIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RELATIVO SETTORE DI LEVANTE, E TOSCANA;

– DAL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 30/36 ORE SU SARDEGNA, MARCHE, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO E MOLISE;

– DAL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SUL FRIULI-VENEZIA GIULIA E VENETO;

– DALLA SERA E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SU CAMPANIA, PUGLIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RELATIVO SETTORE SETTENTRIONALE E BASILICATA.

INFINE, DAL TARDO POMERIGGIO DI DOMANI, E PER LE SUCCESSIVE 30 ORE, SI PREVEDE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL MAR DI SARDEGNA, IN ESTENSIONE DALLA TARDA SERATA A CANALE DI SARDEGNA E MAR LIGURE. INFINE, DAL TARDO POMERIGGIO DI DOMANI, E PER LE SUCCESSIVE 30, SI PREVEDE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL MAR DI SARDEGNA, IN ESTENSIONE DALLA TARDA SERATA A CANALE DI SARDEGNA E MAR LIGURE. C.N.M.C.A.