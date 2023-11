Previsioni meteo: profondo ciclone in formazione sull’Europa, forte ondata di maltempo anche in Italia

L’Autunno continua a mostrare il suo volto più instabile e piovoso sull’Italia, con perturbazioni atlantiche in rapida successione sulla nostra penisola.

Profondo ciclone e venti tempestosi sul Centro-Nord Europa

E’ alle porte una nuova ondata di maltempo particolarmente intensa che si abbatterà sul nostro paese fra domani (Giovedì) e Venerdì. All’origine di questa fase perturbata vi è un vortice di bassa pressione molto profondo che nelle prossime ore transiterà sulla Gran Bretagna. Fra la notte e le prime ore di domani questa depressione raggiungerà valori intorno ai 954 millibar di pressione a ridosso del sud dell’Inghilterra.

Una bassa pressione così profonda alimenterà venti tempestosi (anche sui 150-180 km/h) attorno alle isole britanniche, in particolar modo nell’area del Canale della Manica. Questi venti investiranno soprattutto Spagna settentrionale, coste meridionali della Gran Bretagna, Francia settentrionale, poi Belgio, Paesi Bassi, dove potranno verificarsi danni ingenti.

Forte ondata di maltempo anche sull’Italia, nubifragi al Centro-Nord

Ma veniamo a noi. Questo profondo ciclone avrà diretta influenza anche sulla nostra penisola in quanto veicolerà lungo il ramo ascendente un esteso fronte perturbato che dalla mattinata di Giovedì investirà in pieno l’Italia centro-settentrionale. Condizioni di forte maltempo interesseranno nuovamente Nord e Toscana: precipitazioni abbondanti a carattere di nubifragio investiranno Liguria orientale, nord Toscana, Emilia occidentale, aree alpine/prealpine e alte pianure di Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia. I fenomeni tenderanno a intensificarsi soprattutto fra il pomeriggio e la serata. Entro fine giornata gli accumuli di pioggia potrebbero arrivare a 150-200 millimetri, risultando localmente anche superiori, in particolare fra Liguria e alta Toscana e sulle aree alpine del Triveneto.

Nelle ultime ore di Giovedì e poi nella prima parte di Venerdì piogge e temporali si estenderanno anche alle regioni centro-meridionali del versante tirrenico, colpendo soprattutto Sardegna, Lazio, Campania e ancora la Toscana. Al Nord invece assisteremo ad un progressivo miglioramento con generale attenuazione dei fenomeni.

Venti tempestosi e mareggiate

Oltre a piogge e temporali diffusi la perturbazione comporterà anche un forte rinforzo della ventilazione sulla nostra penisola. Previsti venti di libeccio impetuosi con raffiche fino a 100 km/h (localmente anche 120-130km/h) su Liguria, Sardegna, medio-alto tirreno e e fascia appenninica centro-settentrionale. Forti venti di scirocco previsti anche sull’Alto Adriatico con acqua alta a Venezia. Di conseguenza avremo mareggiate diffuse sui settori costieri esposti.

Venti molto forti da sud-ovest insisteranno anche nella giornata di Venerdì, con raffiche ancora prossime ai 100 km/h su Liguria, Sardegna e lungo la fascia appenninica.

Vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti su www.inmeteo.net nelle prossime ore quando verranno pubblicate anche delle allerte meteo in vista del forte maltempo in arrivo.Â