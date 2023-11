Alluvione a Prato: fiumi di fango trascinano via le auto a Figline [VIDEO]

E’ rapidamente degenerata negli ultimi minuti la situazione maltempo in Toscana. Piogge a carattere di nubifragio stanno provocando esondazioni di corsi d’acqua e pesanti allagamenti in varie zone della regione (leggi qui l’articolo precedente).

Fra le province più colpite c’è sicuramente quella di Prato, dove è in atto un evento alluvionale. Drammatica la situazione a Figline, frazione alle porte di Prato, dove la Bardena ha rotto gli argini. Acqua e fango, come mostrano le immagini diffuse sui social network, hanno invaso le strade del paese, trascinando via decine di automobili e mettendo a rischio la popolazione.

Ulteriori aggiornamenti sulla situazione nelle prossime ore.