Nuovo avviso dell’Aeronautica: la tempesta Ciaran porta piogge eccezionali e venti di burrasca

Nuovo bollettino di allerta dell’Aeronautica Militare in vista del persistere dell’ondata di maltempo su molte regioni d’Italia, con piogge intense, temporali e vento forte.

Riportiamo di seguito l’avviso:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 02/11/23

IN CONSIDERAZIONE DEL TRANSITO DELLA PARTE PIU’ MERIDIONALE DELLA TEMPESTA CIARAN PERSISTONO:

-PER LE PROSSIME 12 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI, ANCHE TEMPORALESCHE, SU LIGURIA DI LEVANTE ED EMILIA-ROMAGNA;

-PER LE PROSSIME 18-24 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI, ANCHE TEMPORALESCHE, SU TOSCANA, LOMBARDIA, VENETO, TRENTINO-ALTO ADIGE E FRULI-VENEZIA GIULIA.

SI PREVEDE ALTRESI DALLA SERA DI OGGI, GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE, E PER LE SUCCESSIVE 12-15 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI, ANCHE TEMPORALESCHE, SU LAZIO, UMBRIA, APPENNINO ABRUZZESE E SETTORI NORD E OVEST DELLE MARCHE, CON FENOMENI CHE DALLE 00: 00 UTC DI DOMANI, VENERDI’ 3 NOVEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 6-12 ORE INTERESSERANNO ANCHE CAMPANIA E SETTORE OCCIDENTALE MOLISANO.

I QUANTITATIVI DI PRECIPITAZIONE POTRANNO ANCHE RISULTARE ECCEZIONALI SU LEVANTE LIGURE, ALTA TOSCANA E FRIULI-VENEZIA GIULIA. I FENOMENI PRECIPITATIVI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITA’, ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

PERSISTONO ALTRESI PER LE PROSSIME 24/36 ORE VENTI FORTI MERIDIONALI, IN GENERALE ROTAZIONE DA QUELLI OCCIDENTALI NELLA NOTTE INIZIANDO DA OVEST, CON RAFFICHE FINO BURRASCA FORTE O LOCALMENTE TEMPESTA SU LIGURIA ORIENTALE, EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, COSTE VENETE, FRIULI-VENEZIA GIULIA, MARCHE, UMBRIA, LAZIO, ABRUZZO, SARDEGNA E MOLISE, IN ESTENSIONE DAL TARDO POMERIGGIO/ SERA A CAMPANIA E PUGLIA E DURANTE LA NOTTE ANCHE A BASILICATA E CALABRIA, CON MAREGGIATE LUNGO TUTTE LE COSTE ESPOSTE.

SI PREVEDE INOLTRE, DAL TARDO POMERIGGIO DI OGGI, GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18-24 ORE STATO DEL MARE MOLTO AGITATO SUL MARE DI SARDEGNA E, DALLA SERA, ANCHE SU MAR LIGURE E CANALE DI SARDEGNA.

C.N.M.C.A.