Piogge torrenziali in Toscana: fiumi in piena e allagamenti, esonda il torrente Furba a Seano (Prato)

L’intensa perturbazione atlantica in azione sul Centro-Nord sta mettendo a dura prova la Toscana, una delle regioni più colpite dal maltempo nelle ultime ore. Abbondanti precipitazioni (associate a intensi sistemi temporaleschi autorigeneranti) stanno interessando l’area centro-settentrionale della regione, in particolar modo le province di Livorno, Pisa, Lucca, Pistoia, Prato.

Situazione allarmante nella frazione di Seano, nel comune di Carmignano (Prato), dove in seguito alle piogge incessanti è esondato il torrente Furba. Il paese è stato completamente allagato. Le strade, come si vede dalle immagini, si sono trasformate in fiumi, con la gente che ha cercato di trovare riparo. Molte auto sono rimaste bloccate. “Andate ai piani alti delle case”, aveva scritto nel pomeriggio il Comune di Carmignano annunciando il passaggio della piena.

Pesanti allagamenti sono segnalati tra Pisa e Livorno per il temporale che sta imperversando sulla zona da ore. In particolare si segnalano forti disagi a Acciaiolo, una frazione del comune di Fauglia. Anche nel Livornese la situazione è difficile, soprattutto sulle colline intorno alla città a causa della tanta pioggia caduta. Sorvegliati speciali a Livorno il Rio Maggiore e il Rio Ardenza, responsabili della tragica alluvione del 2017.

Numerosi corsi d’acqua sono in piena e hanno superato i livelli di allerta. Secondo gli ultimi aggiornamenti il fiume Ombrone è sopra i 5 metri a Ponte all’Asse e a Ponte alle Vanne, ben oltre il secondo livello di allarme. Il Bisenzio ha raggiunto i 4,5 metri a Gamberame, sopra il secondo livello. Sempre il Bisenzio è a 6 metri a San Piero a Ponti, sopra la seconda soglia.