Tempesta Ciaran in Europa: 2 vittime in Francia e Spagna, ingenti i danni

Una vasta e profonda circolazione depressionaria, denominata dagli esperti come tempesta Ciaran, sta transitando nelle ultime ore sulle isole britanniche dando vita a una pesante ondata di maltempo in diversi paesi dell’Europa nord-occidentale.

Come preannunciato venti tempestosi stanno colpendo soprattutto Francia settentrionale, Spagna settentrionale, Inghilterra del sud, Belgio, Paesi Bassi. Fra le aree in assoluto piĂą colpite c’è la Bretagna, regione del nord-ovest francese, che da questa notte è sferzata da raffiche di vento fino a 180-200 km/h.Â

Ingenti i danni: il vento ha abbattuto migliaia di alberi, scoperchiato e danneggiato centinaia di abitazioni, divelto cartelli stradali e infrastrutture elettriche. Circa 1,2 milioni di case sono rimaste senza elettricità questa mattina nel nord-ovest della Francia, di cui 780.000 in Bretagna. Una persona è morta per la caduta di un albero su un camion, due persone sono state ferite in modo non grave.

Una vittima per cause legate al maltempo è segnalata anche in Spagna. Si tratta di una donna morta nel centro di Madrid dopo esser stata travolta da un albero, abbattuto da forti raffiche di vento: lo hanno riferito i servizi d’emergenza locali. Secondo alcuni media, la vittima è una giovane di poco più di 20 anni. La tragedia è avvenuta all’altezza di Via Almagro 2, nel quartiere di Chamberí. Altre tre persone sono risultate lievemente ferite.

La tempesta Ciaran sta causando anche numerose cancellazioni e disagi negli aeroporti europei. Particolarmente critica la situazione nello scalo di Amsterdam Schiphol, dove cancellazioni e ritardi stanno condizionando l’operatività odierna.

La tempesta sta causando gravi disagi come dicevamo poc’anzi anche nel sud dell’Inghilterra con forti venti e pioggia. Secondo l’Agenzia per l’ambiente, sono previste inondazioni in 54 aree, la maggior parte delle quali sulla costa meridionale dell’Inghilterra.