Avviso dell’Aeronautica: in arrivo piogge intense, temporali e venti di burrasca

Tempo in peggioramento in queste ore per l’arrivo di un nuovo fronte perturbato di origine atlantica che apporterà piogge, temporali e venti forti. Le precipitazioni potranno assumere nuovamente carattere di nubifragio sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, già pesantemente colpita dal maltempo nei giorni scorsi.

Ecco l’avviso di fenomeni intensi dell’Aeronautica Militare:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 04/11/23

SI PREVEDONO DAL TARDO POMERIGGIO DI OGGI, SABATO 4 NOVEMBRE 2023:

– PRECIPITAZIONI INTENSE E ABBONDANTI, ANCHE TEMPORALESCHE, PER LE SUCCESSIVE 18/20 ORE SU LIGURIA CENTRO-ORIENTALE, ALTA TOSCANA E ZONE DI CRINALE DELL’EMILIA-ROMAGNA, IN ESTENSIONE DALLA NOTTE ALLE RESTANTI AREE DI TOSCANA, EMILIA-ROMAGNA E SU VENETO, FRIULI-VENEZIA GIULIA E LAZIO.

SI SEGNALA LA POSSIBILITA’ DI CUMULATE LOCALMENTE ECCEZIONALI SULLA TOSCANA SETTENTRIONALE;

– VENTI FORTI MERIDIONALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA PER LE SUCCESSIVE 12 ORE SULLE COSTE DI VENETO E FRIULI-VENEZIA GIULIA, PER LE SUCCESSIVE 24/30 ORE SU SARDEGNA, TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO, MARCHE, LIGURIA ED EMILIA-ROMAGNA, IN ESTENSIONE DALLA NOTTE A MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA E CALABRIA, CON ULTERIORI RINFORZI FINO A BURRASCA FORTE LUNGO LA DORSALE APPENNINICA. ATTESE FORTI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

SI PREVEDE INOLTRE: – DAL POMERIGGIO DI OGGI, SABATO 4 NOVEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL MAR DI SARDEGNA, IN ESTENSIONE DALLA MATTINA DI DOMANI A MAR LIGURE E CANALE DI SARDEGNA;

– DALLA MATTINA DI DOMANI, DOMENICA 5 NOVEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE VENTO FORTE CON RAFFICHE FINO A BURRASCA IN QUOTA SULLE ALPI E NELLE VALLATE ALPINE DI VALLE D’AOSTA E PIEMONTE. I FENOMENI PRECIPITATIVI SARANNO ACCOMPAGNATI DA ROVESCI DI FORTE INTENSITA’, ATTIVITA’ ELETTRICA E FORTI RAFFICHE DI VENTO.

C.N.M.C.A.