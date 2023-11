Tempesta di vento in Liguria: a Sanremo paratia di legno crolla su due persone ferendole

Ancora danni e purtroppo anche feriti a causa del maltempo al Nord. Forti venti di libeccio continuano a colpire in queste ore la Liguria, soprattutto la costa di ponente.

Nell’imperiese si riscontrano i maggiori danni. A Sanremo, in via Gaudio, non lontano dal Teatro Ariston, una paratia di legno è stata divelta dalle forti raffiche di vento e ha travolto due persone che sono rimaste ferite in modo non grave. Una è la vicesindaco, Costanza Pireri, che ha riportato lesioni al costato. Da segnalare anche un’anziana ferita, per fortuna non in modo grave, in corso Garibaldi, sempre a Sanremo, gettata a terra da una raffica di vento.

Una ventina gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia, la gran parte per alberi, tegole, finestre, antenne e grondaie pericolanti. In mattinata il crollo di una palma sul lungomare ha comportato la chiusura al transito pedonale della passeggiata per motivi di sicurezza.

Le raffiche hanno raggiunto i 90 km/h a Sanremo, mentre in provincia spiccano punte di 111 km/h a Monte Maure e oltre 100 km/h all’Osservatorio di Imperia. Nelle prossime ore si prevede un’attenuazione del vento.