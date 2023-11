Meteo: nuova perturbazione in arrivo, colpirà il Centro-Sud

Nelle ultime ore abbiamo assistito ad un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche sull’Italia con un temporaneo aumento della pressione atmosferica. Si tratta però di una tregua di breve durata poiché nei prossimi giorni diverse perturbazioni di origine atlantica transiteranno sulla penisola portando altro maltempo.

Il prossimo impulso perturbato è atteso già nella giornata di domani, Martedì 7 Novembre, con effetti anche nella giornata successiva. Questa perturbazione andrà a interessare principalmente il Centro-Sud, mentre il Nord Italia rimarrà questa volta più ai margini, anche se non mancherà qualche debole fenomeno.

Meteo Martedì 7 Novembre – Al Nord cieli molto nuvolosi o coperti su Lombardia e Triveneto, con precipitazioni concentrate per lo più fra mattinata e pomeriggio: i fenomeni, di debole entità, interesseranno in particolare i settori centro-settentrionali lombardi e i settori alpini/prealpini del Nord-Est. Più asciutto e a tratti soleggiato fra Piemonte, Liguria, Emilia Romagna. Al Centro condizioni di diffusa instabilità con piogge e temporali su gran parte dei settori, tranne che sulla Toscana centro-settentrionale dove prevarrà il bel tempo. Fenomeni più marcati sul Lazio dove assumeranno carattere temporalesco. Tendenza a miglioramento serale. Al Sud tempo in prevalenza stabile ma fra pomeriggio-sera arriveranno piogge e locali temporali su Campania, Molise e nord Puglia. Più sole sui settori ionici e sulla Sicilia.

Meteo Mercoledì 8 Novembre – La perturbazione scivolerà verso sud andando a interessare le regioni meridionali. Piogge attese su Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia tirrenica. Fenomeni più marcati sul versante tirrenico. In serata generale attenuazione del maltempo. Miglioramento delle condizioni meteo al Nord e al Centro dove si avrà un’alternanza di nubi e spazi soleggiati.

Per quanto riguarda le temperature, segnaliamo un calo Martedì al Centro e Mercoledì al Sud (marcato) e sulle regioni settentrionali.