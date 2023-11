Trovato il corpo del vigile del fuoco disperso a causa del maltempo in Veneto

È stato ritrovato poco fa il corpo del vigile del fuoco disperso dal 2 novembre in provincia di Belluno. L’uomo era scivolato in un canale in piena a Puos d’Alpago (Belluno) durante la forte ondata di maltempo che si era abbattuta in Veneto.

Il cadavere del pompiere, Walter Locatello, è stato recuperato dai colleghi nel lago di Santa Croce. I colleghi del comando di Belluno, insieme al comandante Antonio Del Gallo, “esprimono profondo cordoglio e si stringono in un abbraccio al piccolo figlio Martino, alla compagna ai genitori e agli amici tutti”.