Alluvione Toscana: ritrovato ultimo disperso, le vittime salgono a 8

E’ salito ancora il bilancio dell’alluvione che ha colpito il 2 Novembre la Toscana, causando gravi danni soprattutto fra le province di Prato e Firenze.

E’ stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi l’ultimo disperso a causa dell’ondata di maltempo. Si tratta di Antonio Tumolo, 84 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto in un vivaio nei pressi di Iolo, nel comune di Prato.

Dell’anziano pratese si erano perse le tracce da giovedì 2 novembre, mentre stava tornava a casa dopo essere andato in uno studio medico per una visita. Sulla strada per il ritorno a casa, Tumolo era stato travolto dall’acqua, nei pressi di un torrente nella zona di Galceti. Venerdì 3 novembre i carabinieri avevano ritrovato l’auto del pensionato e da allora le ricerche non si sono mai interrotte.

Il bilancio della drammatica alluvione in Toscana sale così a 8 vittime.