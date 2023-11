Toscana: crolla grosso pino in stabilimento termale a Montecatini, numerosi feriti

Un grosso albero è crollato nella mattinata di oggi nel parco dello stabilimento termale ‘La Salute’ a Montecatini, in provincia di Pistoia. Nella struttura era allestito il villaggio di Babbo Natale.

Secondo le ultime notizie, a seguito del crollo sono rimaste ferite 7 persone, tra cui degli agenti di polizia e l’amministratore unico della società Terme. Quest’ulimo è stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso in ospedale a Careggi. Nessuno sarebbe per fortuna in pericolo di vita.

Da quanto appreso il crollo è avvenuto intorno alle 10 mentre personale delle Terme di Montecatini e della polizia stavano svolgendo accertamenti a causa di un atto vandalico avvenuto nella notte nello stabilimento termale La Salute. Il grosso pino, cadendo al suolo, ha travolto più persone. Il crollo potrebbe essere avvenuto per effetto dei forti venti di libeccio che stanno colpendo la zona in queste ore.