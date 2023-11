Islanda: allerta eruzione, si aprono grosse fratture per le strade di Grindavik [VIDEO]

Rimane alta l’allerta in Islanda e in particolare nell’area di Grindavik per una possibile e imminente eruzione vulcanica. Al momento la situazione è stazionaria, almeno apparentemente. I terremoti hanno diminuito notevolmente la loro frequenza e intensità da circa 2 giorni e anche la deformazione del suolo pare essersi ridotta. Gli esperti però spiegano che questo non vuol dire che l’eruzione sia meno probabile. Ecco la spiegazione a riguardo dell’INGV, istituto nazionale di geofisica e vulcanologia italiano:

“Negli ultimi due giorni, l’attività sismica in corrispondenza dell’intrusione di magma è rallentata, ma questo non significa che le probabilità di un’eruzione siano diminuite. Dalla mezzanotte del 12 novembre, sono stati registrati circa 1.000 terremoti, tutti di magnitudo inferiore a 3. La maggior parte dei terremoti è localizzata ad una profondità di 3-5 km, ovvero nella porzione inferiore della frattura intrusa dal magma.

L’attività sismica più recente si è concentrata nel settore nord e in mare a sud-ovest di Grindavik, come mostra la mappa di fig. 1. Per questo motivo, secondo i ricercatori islandesi è aumentata anche la probabilità di un’eruzione sottomarina ed è necessario prepararsi anche alla possibilità di attività esplosiva.”

Intanto nella città di Grindavik sono apparse diverse crepe e fratture nel suolo. Numerosi edifici sono stati danneggiati pericolosamente. Grindavík è stata prontamente evacuata nella giornata di Venerdì, ma alcuni residenti sono stati autorizzati a recuperare animali domestici e beni di prima necessità nelle ultime ore, potendo rimanere però soltanto pochi minuti nei pressi della cittadina.

Ecco alcune immagini dall’alto su Grindavik che mostrano le impressionanti fratture lungo le strade: