Masso si stacca da montagna e finisce su una casa: tragedia sfiorata in Sicilia

Un masso di notevoli dimensioni è franato questa mattina su un’abitazione di Alcamo, in provincia di Trapani. La roccia si è staccata da Monte Bonifato ed è scivolata giù per la collina finendo sulla casa, sfondandone il tetto. Fortunatamente nessuno dei residenti dell’abitato ha riportato ferite.

L’edificio, situato in via Salvatore Salamone, nei pressi del serbatoio comunale d’acqua, ha però riportato importanti danni strutturali.

«Carabinieri, vigili urbani e vigili del fuoco – racconta un inquilino dell’abitazione a nome dei suoi familiari che hanno vissuto questa disavventura – stanno adesso cercando di capire da dove sia caduto e che traiettoria abbia seguito questo masso, il cui peso è stimato intorno a 500 chili. Ha sfondato il tetto della stanza dove di solito dorme mia sorella, che per miracolo in quel momento non si trovava lì. Il masso ha piegato una trave di cemento armato – prosegue -, è andato a rimbalzare sul nostro terreno per poi fermarsi senza provocare altri danni».