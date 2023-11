Scossa di terremoto nettamente avvertita nelle Marche, primi dati

Aggiornamento INGV: la scossa è stata di magnitudo 4.0 e si è verificata a una profondità di circa 21,6 km nel sottosuolo. L’epicentro è stato localizzato 3 km a sud di Montelparo, in provincia di Fermo. Il sisma è stato percepito distintamente soprattutto fra le province di Fermo, Macerata, Ascoli Piceno. Tremori giunti anche ad Ancona. Scossa lievemente avvertita anche in altre regioni come Umbria, Lazio, Abruzzo.

Una scossa di terremoto è stata avvertita nettamente nelle Marche poco fa, alle 17:17.

Dalle prime stime dei sismografi la scossa è stata di magnitudo vicina a 4. L’epicentro è stato localizzato nelle vicinanze di Fermo.

La scossa è stata avvertita lievemente anche nel nord dell’Abruzzo, Nel Lazio orientale e in Umbria.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nei prossimi minuti.