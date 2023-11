Previsioni meteo: veloce perturbazione Venerdì 17 con al seguito freddo e vento

Arrivano conferme dagli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici sulla perturbazione in arrivo Venerdì 17 Novembre sull’Italia. Si tratterà di un fronte instabile molto veloce che interesserà principalmente il Centro-Sud a cui seguirà una immediata rimonta dell’alta pressione nel weekend.

Il transito di questa perturbazione però determinerà anche un netto rinforzo del vento dai quadranti settentrionali e un generale raffreddamento dovuto all’afflusso di aria più fredda al seguito del fronte, che farà calare le temperature soprattutto nella giornata di Sabato.

Vediamo le previsioni meteo dettagliate per l’ultima parte della settimana.

Venerdì 17 – Perturbazione in transito. Nubi via via più diffuse al Centro-Sud con piogge e locali rovesci temporaleschi in arrivo dal pomeriggio sul medio-basso versante adriatico e regioni meridionali (qui specie in serata). Fenomeni più marcati sulla Puglia. Al Nord tempo generalmente stabile con ami spazi soleggiati. Ventilazione in rinforzo dai quadranti occidentali specialmente nella seconda parte del giorno al Centro-Sud. Temperature che risulteranno ancora abbastanza miti nella prima parte del giorno, ma tenderanno a calare dal pomeriggio-sera con la discesa del fronte freddo.

Sabato 18 – L’alta pressione torna a imporsi su tutta la penisola. Tempo stabile e in prevalenza soleggiato salvo ultimi fenomeni al mattino all’estremo Sud fra Salento, Calabria e Sicilia, in rapido miglioramento. Clima freddo con temperature in calo sia nei valori minimi che in quelli massimi. Valori diurni in genere al di sotto dei 15-16 gradi. Ancora ventoso su medio-basso Adriatico e Ionio con forti raffiche di maestrale e tramontana che acuiranno la sensazione di freddo.

Domenica 19 – Regime di alta pressione e tempo generalmente stabile su tutta la penisola. Aumento delle nubi al Nord ma senza fenomeni di rilievo, più soleggiato al Centro-Sud. Freddo al mattino e nottetempo, fresco di giorno con valori stazionari o in leggera risalita rispetto a Sabato. Venti settentrionali in progressiva attenuazione anche al Sud.