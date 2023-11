Forte terremoto nelle Filippine: scene di panico e gente in fuga da centro commerciale [VIDEO]

Una forte scossa di terremoto magnitudo 6.7 ha colpito stamane le Filippine, come vi abbiamo documentato in questo articolo.

Dalle prime informazioni, la scossa avrebbe causato diversi danni soprattutto nella regione di Soccsksargen, nella parte centro-meridionale dell’isola di Mindanao. Questo filmato mostra i momenti del terremoto all’interno di una struttura commerciale nella zona di General Santos, popolosa città ubicata nella Provincia di South Cotabato.

Come vediamo la scossa genera il panico e un fuggi fuggi generale, mentre si notano alcuni piccoli crolli e cadute di oggetti.

LOOK: An image of the damage caused by the Magnitude 7.2 earthquake (linog) in a mall in General Santos City this afternoon. Photo from Jj Choy Dmak/Facebook #EarthquakePH pic.twitter.com/qIcjbEUdKd

— ScienceKonek (@sciencekonek) November 17, 2023