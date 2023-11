Esplosione e incendio in fabbrica di pneumatici a Empoli, “tenere chiuse le finestre”

Un grosso incendio seguito a una violenta esplosione sta interessando un deposito di pneumatici a Empoli, nella zona di Santa Maria. Si tratta dell’azienda Pneuservice situata in via Lucchese. L’incendio è stato avvistato in tutta la città e anche dalla provincia vista l’enorme colonna di fumo nero sprigionata.

I vigili del fuoco sono giunti prontamente sul posto e stanno provvedendo a domare le fiamme. C’è preoccupazione però per il fumo e le esalazioni, che potrebbero essere nocive per la popolazione.

Sul posto anche il sindaco Brenda Bernini. “Stanno continuando ad arrivare mezzi dei vigili del fuoco e stiamo aspettando Arpat per le valutazioni dei rischi in base alle quali adotterò ordinanza di protezione civile. Per precauzione tenete finestre chiuse”, ha dichiarato Barnini.

Per fortuna non risultano vittime o feriti, ma solo tre intossicati lievi. Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.