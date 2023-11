Una intensa eruzione vulcanica è avvenuta nelle ultime ore in Papua Nuova Guinea. A esplodere è stato il monte Ulawun, che è situato sull’isola della Nuova Britannia, a ridosso della costa settentrionale. Si tratta di un vulcano considerato fra i più pericolosi al mondo.

In seguito all’eruzione, l’Agenzia meteorologica giapponese sta valutando un possibile rischio di tsunami per le coste giapponesi. Gli esperti hanno affermato che eventuali onde di tsunami potrebbero raggiungere l’arcipelago di Izu e Ogasawara al largo della regione meridionale della capitale Tokyo. Al momento però non sono state osservate variazioni significative del livello del mare.

L’eruzione del vulcano Ulawun è stata particolarmente intensa e la colonna di fumo e cenere ha raggiunto i 15000 metri di altezza. Ecco alcune impressionanti immagini: