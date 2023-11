Previsioni meteo: freddo artico verso l’Italia nel weekend, arriva l’inverno

Le condizioni meteo sull’Italia potrebbero divenire prettamente invernali a partire dal prossimo fine settimana. Gli ultimi aggiornamenti dei centri di calcolo mostrano infatti una probabile discesa di aria fredda di origine artica che potrebbe raggiungere la nostra penisola proprio nel corso del weekend del 25-26 Novembre.

Vasta irruzione artica

A originare questa irruzione fredda sarà un cambio di circolazione a livello emisferico che favorirà marcati scambi meridiani. Un vasto promontorio anticiclonico si instaurerà in Atlantico raggiungendo le terre islandesi e groenlandesi e bloccando di conseguenza le perturbazioni atlantiche. Sul bordo orientale dell’anticiclone scivolerà questa imponente massa d’aria fredda alimentare dal flusso di correnti artiche.

Freddo verso il Mediterraneo e nuovo peggioramento

Il freddo avanzerà prima sull’Europa centro-settentrionale e parte di quella orientale, poi a partire da Sabato si spingerà ancora più a sud raggiungendo di fatti il bacino del Mediterraneo. Qui darà vita probabilmente alla formazione di una bassa pressione che potrebbe apportare nel weekend condizioni di instabilità principalmente al Centro-Sud, mentre al Nord il tempo potrebbe mantenersi più asciutto. Entità e dettagli sul maltempo però andranno rivisti meglio nei prossimi giorni.

Netto calo delle temperature

L’effetto più importante sarà il netto calo delle temperature, che nelle giornate di Sabato e Domenica, ma probabilmente anche a inizio settimana, potrebbero assestarsi al di sotto delle medie su tutta Italia. Al momento si prevedono temperature massime intorno ai 10 gradi al Nord e intorno ai 13-15 gradi al Centro-Sud. Inoltre il calo termico sarà accompagnato anche a forti venti dai quadranti settentrionali.

Ci apprestiamo dunque a vivere il primo vero episodio invernale in questa parte conclusiva di Novembre. Ricordiamo che l’inverno meteorologico è ormai vicino in quanto comincia come sempre il 1° Dicembre, prima di quello astronomico che avrà inizio invece il 22 Dicembre.