Avviso dell’Aeronautica Militare: precipitazioni intense, temporali e forti venti al Centro-Sud

Un vortice di bassa pressione si sta approfondendo sull’area tirrenica e determinerà fra oggi e domani una intensa fase di maltempo al Centro-Sud. L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi, per piogge, temporali e forti venti che coinvolgeranno numerose regioni. Ecco il comunicato:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 21/11/23

SI PREVEDONO:

– DAL POMERIGGIO DI OGGI, MARTEDI’ 21 NOVEMBRE 2023, PRECIPITAZIONI INTENSE, ANCHE A CARATTERE TEMPORALESCO, PER LE SUCCESSIVE 18/24 ORE SU TOSCANA ED UMBRIA, E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE SU MARCHE ED ABRUZZO;

– DAL POMERIGGIO DI OGGI, MARTEDI’ 21 NOVEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE VENTO FORTE DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE DI BURRASCA O BURRASCA FORTE, SULLA SARDEGNA, TENDENTE A DIVENIRE SETTENTRIONALI IN SERATA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

– DAL POMERIGGIO DI OGGI, MARTEDI’ 21 NOVEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE VENTO FORTE NORDORIENTALE, CON RAFFICHE FINO A BURRASCA LUNGO LE AREE COSTIERE DI FRIULI-VENEZIA GIULIA, VENETO ED EMILIA-ROMAGNA, APPENNINO EMILIANO ROMAGNOLO E SULLA TOSCANA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE;

– DALLA SERATA DI OGGI, MARTEDI’ 21 NOVEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE, STATO DEL MARE FINO A MOLTO AGITATO SUL MARE DI SARDEGNA, IN ESTENSIONE DAL TARDO MATTINO DI DOMANI MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE 2023 ANCHE AL CANALE DI SARDEGNA;

– DAL TARDO MATTINO DI DOMANI, MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SULLA SARDEGNA, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL SETTORE ORIENTALE;

– DALLA SERATA DI DOMANI, MERCOLEDI’ 22 NOVEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 36 ORE PRECIPITAZIONI INTENSE, A PREVALENTE CARATTERE TEMPORALESCO SU PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA;

– DAL POMERIGGIO DI DOMANI, MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 24/36 ORE, VENTO FORTE DAI QUADRANTI ORIENTALI SU LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, CAMPANIA, PUGLIA, BASILICATA, CALABRIA E SICILIA, CON MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE.

I SOPRACITATI FENOMENI TEMPORALESCHI SARANNO ACCOMPAGNATI DA FULMINAZIONI, FORTI RAFFICHE DI VENTO E GRANDINATE, IN PARTICOLARE SULLE COSTE ORIENTALI DI SARDEGNA E SICILIA.

C.N.M.C.A.