Violenta tromba marina si abbatte su Salerno, colpito il quartiere Mercatello [VIDEO]

Come raccontato poc’anzi in questo articolo, una serie di trombe marine si sono venute a formare nel pomeriggio odierno sulla costa salernitana, in Campania.

Oltre a quella giunta sulla Costiera Amalfitana, un’altra tromba marina poco prima delle 17 si è abbattuta sulla costa salernitana proprio all’altezza del capoluogo. Dalle prime informazioni il vortice sarebbe entrato sulla terraferma percorrendo decine di metri sulla terraferma e colpendo in particolare la zona del quartiere Mercatello, nell’area orientale di Salerno.

Stiamo verificando se il fenomeno abbia causato danni. Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.

Ecco un filmato spettacolare della tromba marina su Salerno: