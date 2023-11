Tromba marina si abbatte sulla costa del messinese e scaraventa via imbarcazioni [FOTO]

Il Sud Italia continua come previsto a fare i conti con condizioni di forte instabilità , con piogge e frequenti temporali che oggi hanno interessato in particolar modo Sicilia, Calabria e Basilicata.

Nella tarda mattinata una tromba marina ha interessato la zona del messinese. Il vortice ha raggiunto il tratto di costa nei pressi di Grotte, sul litorale nord di Messina, provocando lievi danni soprattutto in un cantiere dove alcune imbarcazioni sono state scaraventate via e spostate dalla furia del vento. Non sono stati registrati feriti.