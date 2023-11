Un violento terremoto di magnitudo 7.1 si è verificato poco fa nell’Oceano Pacifico nella zona delle Isole Maug, che appartengono alle Isole Marianne.

Il sisma, avvenuto alle 10:05 ora italiana, non dovrebbe aver causato danni a persone in quanto le isole sono disabitate e l’epicentro del terremoto è ben distante da altri centri urbani. Non vi sono inoltre allarmi di tsunami.