Forte vento a Roma, crollano alberi: morta una donna, ferita un’altra

Forti venti dai quadranti settentrionali stanno sferzando la capitale provocando la caduta di molti alberi. Purtroppo in questo minuti ci giunge la notizia di una vittima: si tratta di una donna che è rimasta travolta da un albero sradicato dal vento e caduto rovinosamente al suolo.

L’incidente si è verificato in via di Donna Olimpia, all’altezza del civico 60, nel quartiere Monteverde. Sul posto gli agenti della Polizia Locale, i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile Giannino Caria. I soccorsi del 118, intervenuti sul posto, hanno cercato di rianimarla. Ma tutti i tentativi non hanno raggiunto l’obiettivo sperato.

Un’altra donna, mentre camminava su un marciapiede, è rimasta ferita dalla caduta di rami nel quartiere Alessandrino. È accaduto in via del Pergolato.

Sono almeno 70 da stamattina gli interventi dei vigili del fuoco a causa del forte vento a Roma e in tutta la provincia.