Mare in tempesta: nave cargo arenata sulla costa di Rometta, nel messinese

Una nave cargo si è arenata a ridosso della costa di Rometta, località del messinese tirrenico. Si tratta della “Beniamino Carnevale”, una nave lunga 150m, larga 23, con 14.398 tonnellate di stazza, ex proprietà Tirrenia.

La nave era rimorchiata da un convoglio che avrebbe dovuto portarla fino in Turchia quando si è sganciata al largo delle Isole Eolie molto probabilmente a causa delle condizioni del mare in tempesta, finendo per arenarsi sugli scogli davanti alla costa messinese.

Sul Mar Tirreno, così come su quello Adriatico, si sono avuti nelle ultime ore intensi venti di maestrale che hanno raggiunto anche i 100 km/h.