Peggioramento in arrivo, l’avviso dell’AM: forti venti e piogge intense al Centro-Sud

Una perturbazione in arrivo da ovest determinerà un peggioramento del tempo nelle prossime ore su buona parte d’Italia. Il maltempo colpirà maggiormente le regioni tirreniche centro-meridionali, dove potranno verificarsi anche forti temporali. Inoltre è previsto un netto rinforzo del vento.

L’Aeronautica Militare ha emesso un avviso di fenomeni intensi, che riportiamo di seguito:

PREVISIONE DI FENOMENI INTENSI EMESSA ALLE ORE 12:00/UTC DEL 27/11/23

DALLA SERA DI OGGI, MARTEDI’ 27 NOVEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 12-18 ORE SI PREVEDONO PRECIPITAZIONI DIFFUSE E ANCHE LOCALMENTE ABBONDANTI SULLA CAMPANIA, IN ESTENSIONE DALLE PRIMISSIME ORE DI DOMANI, MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE 2023, E PER LE SUCCESSIVE 18 ORE AI SETTORI TIRRENICI DI BASILICATA E CALABRIA.

DALLE 00. 00UTC DI DOMANI, MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE 2023, SI PREVEDONO VENTI FORTI, DAI QUADRANTI OCCIDENTALI, CON RAFFICHE FINO BURRASCA O LOCALMENTE BURRASCA FORTE E POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE:

-PER LE SUCCESSIVE 24 ORE SU SARDEGNA, CAMPANIA, BASILICATA E CALABRIA;

-PER LE SUCCESSIVE 12-15 ORE SULLE COSTE DI TOSCANA E LAZIO.

SI PREVEDE, ALTRESI’, NELLA GIORNATA DI DOMANI, MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE 2023, STATO DEL MARE FINO LOCALMENTE MOLTO AGITATO SU MARE DI SARDEGNA E TIRRENO CENTRALE.

C.N.M.C.A.