Meteo: in arrivo improvvisa impennata termica su gran parte d’Italia, ecco dove e quando

La situazione meteo nei prossimi giorni sarà molto variabile e dobbiamo prepararci a sbalzi termici importanti. Dopo una lieve flessione nella giornata di Mercoledì 29, fra Giovedì 30 Novembre e Venerdì 1 Dicembre assisteremo ad una vera e propria impennata delle temperature che riguarderà principalmente il Centro-Sud.

Fase mite al Centro-Sud fra 30 Novembre e 1 Dicembre

Questa fase più mite sarà dovuta all’arrivo di correnti sud-occidentali e meridionali che trasporteranno aria più calda di origine sub-tropicale verso le regioni centro-meridionali. Le temperature aumenteranno di parecchi gradi, raggiungendo valori massimi sui 17-18 gradi Giovedì e poi anche 20-22 gradi nella giornata di Venerdì, in particolar modo sulle Isole Maggiori e al Sud. Questo nonostante la presenza di cieli spesso nuvolosi e anche di precipitazioni in quanto fra Giovedì/Venerdì l’Italia sarà attraversata anche da una perturbazione di origine atlantica, che porterà piogge soprattutto sulle regioni tirreniche e al Nord.

Va detto che questa impennata termica non interesserà il Nord Italia, dove al contrario il clima rimarrà per entrambi i giorni rigido e prettamente invernale, a parte qualche grado in più nella giornata di Venerdì. I termometri faranno fatica a superare i 10 gradi in pieno giorno sulla Pianura Padana, mentre si arriverà al massimo ai 15-16 gradi sulle zone costiere.

Torna il freddo nel weekend 2-3 Dicembre

Questa fase mite con temperature massime pressoché primaverili durerà pochissimo. Già da Sabato 2 Dicembre correnti fredde dai quadranti settentrionali invertiranno la tendenza e faranno calare sensibilmente le temperature. Nella giornata di Domenica 3 Dicembre il freddo dovrebbe tornare protagonista su tutta Italia con temperature in ulteriore calo al di sotto della media.