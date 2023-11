Ultim’ora: incidente ferroviario in Calabria, treno si scontra contro camion. Vittime e feriti.

Un incidente ferroviario si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi in Calabria nei pressi della frazione di Thurio, nella periferia nord di Corigliano Rossano. Un treno in transito si è violentemente scontrato con un camion per cause ancora da accertare.

Dalle prime informazioni il bilancio dell’incidente è di 2 morti e decine di feriti. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 inviate dai Pronto soccorso degli ospedali di Corigliano Rossano che sono stati allertati per preparare al caso i reparti di chirurgia e ortopedia, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

Sul sito di Trenitalia si legge che “la circolazione è sospesa tra Sibari e Corigliano Calabro per l’urto tra un treno viaggiatori e un automezzo fermo all’interno di un passaggio a livello, regolarmente chiuso.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.