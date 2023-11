Gelicidio nell’entroterra ligure: le immagini

Come previsto (anche dall’allerta dell’Aeronautica Militare di ieri) la perturbazione in transito sul Nord Italia sta portando nevicate fino a bassa quota ma anche locali episodi di gelicidio, in particolar modo fra basso Piemonte e Liguria.

L’area maggiormente interessata al momento è quella dell’entroterra ligure, dove a quote collinari e di bassa montagna si sono verificate piogge con temperature prossime o inferiori allo zero che hanno creato uno strato ghiacciato al suolo. Un fenomeno definito appunto pioggia congelantesi o gelicidio. Non manca qualche disagio alla viabilità stradale.

Queste immagini arrivano dalla zona di Passo del Faiello, alle spalle di Genova.

Gli scatti sono di Andrea Ferrando.

Cos’è il gelicidio, o pioggia congelantesi

Il gelicidio è un fenomeno meteorologico provocato dalla pioggia o dalla pioviggine che, a causa del fenomeno della sopraffusione, cadono al suolo in forma liquida pur in presenza di una temperatura dell’aria inferiore a 0 °C, per poi gelare a contatto con il terreno.

In pratica, le precipitazioni sono nevose ad alta quota ma scendendo si trovano ad attraversare uno strato d’aria più caldo (+2/3°C o più), quindi i cristalli si fondono e si trasformano in gocce di pioggia. Arrivate nei bassi strati a ridosso del suolo le goccioline di pioggia si trovano a una temperatura nuovamente inferiore allo zero ma allo stato sopraffuso, quindi congelano solo al momento dell’impatto con il terreno o con qualsiasi superficie esposta all’aria, formando uno strato di ghiaccio sottile e trasparente. Questo strato ghiacciato risulta molto scivolo e pericolo per la viabilità stradale.