Si intensifica l’eruzione dell’Etna: boati ed esplosioni di lava, DIRETTA VIDEO

Si intensifica in questi minuti l’attività eruttiva dell’Etna, con fontane di lava ben visibili dai paesi alle pendici del vulcano. L’eruzione si nota distintamente anche da Catania.

A dare spettacolo è sempre il cratere di Sud-est (la vetta più alta del vulcano). Segnalati forti boati, esplosioni, fontane di lava. Ecco la DIRETTA LIVE sul vulcano:

Secondo le analisi dell’Ingv, l’ampiezza media del tremore vulcanico continua a mostrare rapide oscillazioni tra i valori medi ed elevati. Le sorgenti permangono nell’area del cratere di Sud Est.

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.

Woohoo!!! Look who’s woken up again ✨✨✨#Etna #MtEtna

