Grossa frana in Friuli nei pressi di Paluzza: strada statale 52 bis distrutta dai massi

Il maltempo colpisce anche il Friuli Venezia Giulia. In seguito alle abbondanti piogge degli ultimi giorni, una grossa frana si è verificata questa notte nei pressi di Paluzza, in provincia di Udine.

Una grossa quantità di terra e detriti ha travolto diversi tornanti della strada statale 52 bis del Passo di Monte Croce Carnico. L’arteria è gravemente compromessa ed è stata immediatamente chiusa al traffico da e verso l’Austria. Anche un pilone di una galleria ha ceduto.

Fortunatamente non è rimasto coinvolto nessuno e non si registrano feriti. Sul posto sono sopraggiunti stamattina il sindaco di Paluzza, Massimo Mentil, e i tecnici Anas. Visti i danni e l’imponenza del movimento franoso, si presume che la strada rimarrà interdetta al traffico per lungo tempo.