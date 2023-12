Violenta eruzione del Marapi: morti 11 escursionisti che si trovavano sul vulcano

La violenta eruzione vulcanica avvenuta sul Monte Marapi, in Indonesia, avvenuta nella giornata di ieri, ha provocato almeno 11 vittime. Lo hanno riferito oggi i media locali, aggiungendo che risultano disperse altre 12 persone.

Al momento dell’esplosione, sulla montagna si trovavano 75 escursionisti, 49 di loro sono stati evacuati in sicurezza e portati in ospedale. “Delle 26 persone che non sono state evacuate, ne abbiamo trovate 14: tre vive e 11 morte”, ha detto il capo dell’Agenzia di ricerca e salvataggio di Padang Abdul Malik.

Le ricerche dei dispersi sono andate avanti tutta la notte ma in seguito sono state sospese a causa di un’altra eruzione di minor intensità nella mattinata odierna.