Catastrofici tornado in Tennessee, morti e feriti. FOTO e VIDEO.

Una grave ondata di maltempo si è abbattuta nella serata di ieri nel Tennessee causando vittime, feriti e pesanti danni materiali. Una serie di tornado, alcuni dei quali particolarmente violenti, hanno investito l’area di Nashville.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il bilancio, ancora provvisorio, è di 6 morti e decine di feriti. Tre dei decessi sono avvenuti nella periferia nord di Nashville. “Purtroppo possiamo confermare che ci sono state tre vittime a causa del maltempo a Nesbitt Lane”, ha detto l’ufficio per la gestione delle emergenze su un post su X.

Anche a Clarksville, nel nord dello stato, sono state registrate tre vittime. “Possiamo confermare che tre persone sono morte, due adulti e un bambino”, hanno riferito le autorità della contea di Montgomery in una nota, aggiungendo che “23 persone sono state curate in ospedale”. Le prime squadre di soccorso sono “ancora nella fase di ricerca e salvataggio (dopo) questo disastro”, hanno aggiunto, invitando i residenti a non avventurarsi sulle strade.

I telegiornali locali e le immagini condivise online mostrano case distrutte, alberi sradicati e automobili ribaltate. Secondo il sito web di monitoraggio delle interruzioni “poweroutage.us”, più di 80.000 persone nel Tennessee sono rimaste senza elettricità sabato sera.

Un tornado è stato ripreso in video da un testimone oculare mentre si spostava su Madison, mentre causava vampate elettriche ed un’esplosione. Ecco il filmato diventato subito virale sul web:

More footage of the Madison TN area #tornado when crossing I65. Severe damage through Hendersonville and the south loop of GALLATIN, TN pic.twitter.com/BK0QATgSN8

— Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) December 10, 2023