Piogge torrenziali e frane in Congo: almeno 14 morti a Bukavu

Piogge torrenziali hanno colpito la scorsa notte la città di Bukavu, nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, causando frane e crolli di case. Il bilancio, secondo le autorità locali, è di almeno 14 morti, ma potrebbe aggravarsi ulteriormente in quanto ci sono anche diversi feriti gravi.

Tutte le vittime sono state rinvenute nel comune di Ibanda, dove molte persone vivono in case di fortuna che sono crollate sotto violente precipitazioni.

La povertà e le scarse infrastrutture rendono comunità come quelle di Ibanda più vulnerabili a condizioni meteorologiche estreme come le forti piogge. A maggio, inondazioni improvvise hanno ucciso più di 400 persone in una remota area montuosa del Sud Kivu.