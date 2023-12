Meteo: in arrivo un super anticiclone, ecco cosa comporterà sull’Italia

Una perturbazione di origine nord-atlantica movimenterà lo scenario meteorologico dei prossimi giorni, apportando condizioni di instabilità soprattutto al Centro-Sud e facendo affluire aria più fredda di origine artica che farà calare sensibilmente le temperature specialmente fra Venerdì e Sabato.

Questo peggioramento atmosferico sarà seguito però dall’arrivo di un’area di alta pressione molto robusta ed estesa, che già nel corso del fine settimana avrà conquistato il Centro-Nord Italia e poi all’inizio della prossima settimana abbraccerà tutta la penisola.

L’effetto sarà una fase stabile e più mite, in particolar modo nelle giornate di Lunedì 18 e Martedì 19 Dicembre: le temperature avranno modo di aumentare un po’ su tutta la penisola, ma al suolo questo aumento sarà abbastanza limitato dall’inversione termica, dalle nebbie e nubi basse (più diffuse al Nord) che saranno conseguenza dello stesso anticiclone. Dove si registrerà un maggiore riscaldamento sarà in montagna, al di sopra della soglia dell’inversione termica, dove si avranno temperature ben al di sopra della media. Lo zero termico sulle Alpi infatti è previsto assestarsi anche oltre i 3000 metri fra Domenica e primi giorni della prossima settimana. Modesto anche l’aumento termico al Centro-Sud, dove comunque si potranno toccare massime sui 14-16 gradi.

L’alta pressione dovrebbe persistere almeno fino al 19-20 Dicembre, poi potrebbe cedere e lasciare il posto a correnti nuovamente più fredde e instabili. Su questa tendenza però ci sono ancora molte incertezze per tanto vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti, in cui potremo fare le prime considerazioni anche per il periodo di Natale.