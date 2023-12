Oggi, 13 Dicembre 2023, si festeggia Santa Lucia: storia e immagini per gli auguri di buon onomastico

Si celebra oggi, 13 Dicembre, la Festa di Santa Lucia, il cui culto è strettamente legato al Natale. In questo giorno sono numerose le tradizioni e le feste organizzate in molte zone d’Italia.

Santa Lucia, la storia

Santa Lucia di Siracusa, conosciuta anche come Santa Lucia (Siracusa, 283 – Siracusa, 13 dicembre 304), è stata una martire cristiana a causa della grande persecuzione dei cristiani sotto Diocleziano, agli inizi del IV secolo. È venerata come santa sia dalla Chiesa cattolica che dalla Chiesa ortodossa, che ne celebrano la memoria il 13 dicembre.

Orfana del padre, fu promessa in sposa a un pagano, ma lei aveva segretamente giurato la sua verginità a Cristo. La madre, Eutychia, da anni sofferente di emorragie, si recò con la figlia al sepolcro di Sant’Agata, martire a Catania. Dopo che Lucia vide, in visione, la Santa, la madre guarì. Lucia quindi confessò alla madre la sua decisione di conservare la verginità e di donare i suoi beni ai poveri. In seguito, il pretendente pagano della giovane decise di denunciarla come cristiana. In quel periodo, infatti, erano in vigore i decreti di persecuzione contro i cristiani, emanati dall’imperatore Diocleziano. Fu processata ma non rinnegò la sua fede e quindi venne condannata a morte. Tentarono di bruciarla viva ma le fiamme non la toccarono. Così, venne uccisa con un pugnale, all’età di soli 21 anni.

È una delle sette vergini menzionate nel Canone romano e, per tradizione, è invocata come protettrice della vista a motivo dell’etimologia latina del suo nome (Lux, luce). Inoltre, secondo le tradizioni popolari, il 13 dicembre era il giorno più corto dell’anno e da qui deriva la scelta di dedicarle la giornata. C’è un detto, infatti, che dice: “Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia”. In realtà sappiamo che il giorno più corto è il solstizio d’inverno, che per convenzione si indica il 21 dicembre (in realtà ogni anno cade in una data tra il 20 e il 22 dicembre). Le sue spoglie mortali sono custodite nel Santuario di Lucia a Venezia. Il luogo di culto principale è la Chiesa di Santa Lucia al Sepolcro a Siracusa.

Santa Lucia, come Babbo Natale, porta regali. In alcune regioni del Nord Italia esiste la tradizione della lettera scritta alla Santa per ricevere doni. I piccoli devono andare a letto presto e lasciare un po’ di cibo per Santa Lucia e fieno per l’asino che guida il suo carretto.

Dopo la morte, secondo la leggenda, la Santa sarebbe stata autorizzata a tornare sulla Terra per portare gioia ai bambini nella notte del 13 dicembre. Più probabile che sia stato l’imperatore Costantino, portando la cristianità nell’Impero Romano, a scegliere il giorno del martirio di Lucia come quello in cui si festeggiava al posto del pagano solstizio d’inverno.

Vi lasciamo con qualche immagine per fare gli auguri di buon onomastico a chi si chiama Lucia.

Immagini di auguri per Santa Lucia