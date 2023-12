Incidente stradale nel pavese: Bus fuori strada, numerosi feriti

Un incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale 9, all’altezza di Cascina Bianca di Torrevecchia Pia, nella provincia di Pavia. Un pullman della compagnia Autoguidovie, che stava effettuando il percorso da Milano a Belgioioso (Pavia), è uscito di strada e si è ribaltato, provocando il ferimento di quindici persone.

Fortunatamente, stando alle prime informazioni, nessuno dei passeggeri è in gravi condizioni. Le persone coinvolte sono state soccorse tempestivamente dalle ambulanze del 118, che hanno raggiunto il luogo dell’incidente per fornire assistenza medica. Le operazioni di soccorso sono state coordinate anche dai vigili del fuoco, con squadre provenienti da Pavia, Lodi e Sant’Angelo Lodigiano. In particolare, sei passeggeri rimasti incastrati nel mezzo ribaltato sono stati aiutati a uscire in sicurezza.

La strada provinciale 9 è stata chiusa per consentire il soccorso dei feriti e il recupero del pullman incidentato. I carabinieri sono intervenuti per avviare gli accertamenti necessari al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare le cause che hanno portato al ribaltamento del veicolo.

Potrebbe interessarti anche: Buon Venerdì! Immagini Gratis da scaricare e condividere

L’incidente ha inevitabilmente generato preoccupazione nella comunità locale, e le autorità stanno lavorando per garantire la sicurezza delle persone coinvolte e per ripristinare la viabilità il prima possibile. Ulteriori aggiornamenti seguiranno man mano che verranno fornite nuove informazioni e verranno completate le indagini in corso.