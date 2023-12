Arriva il solstizio d’Inverno: fra qualche giorno le giornate iniziano ad allungarsi

Fra qualche giorno sarà il momento del solstizio d’inverno, che segna l’inizio della stagione invernale dal punto di vista astronomico (quella meteorologica ha già avuto inizio il 1° Dicembre). Quest’anno il solstizio d’inverno cade il 22 Dicembre alle 04:27.

Un fenomeno astronomico

Il Solstizio d’Inverno è il momento in cui l’asse di rotazione della Terra è inclinato al massimo rispetto al piano orbitale. In questa posizione, le regioni settentrionali del nostro pianeta sperimentano il giorno più corto dell’anno e la notte più lunga. Tuttavia, è importante notare che questo fenomeno segna anche l’inizio del graduale allungamento delle giornate.

Giornate più lunghe in arrivo

Dopo il Solstizio d’Inverno, le giornate iniziano a allungarsi gradualmente. Questo cambiamento è dovuto al fatto che, a partire da questa data, l’inclinazione dell’asse terrestre consente a una maggiore quantità di luce solare di raggiungere l’emisfero settentrionale. Per molte persone, questo rappresenta una speranza di giorni più luminosi e l’inizio del superamento dell’oscurità invernale.

Celebrare il cambio di stagione

Il Solstizio d’Inverno è stato celebrato attraverso rituali e festività in molte culture e epoche. Antichi monumenti come Stonehenge sono stati progettati per allinearsi con i raggi del sole durante questo evento. Anche le moderne festività natalizie spesso coincidono con il solstizio, portando luce e calore nelle fredde giornate invernali.

Previsioni meteo

Quest’anno il solstizio d’inverno dovrebbe coincidere con un periodo di stabilità atmosferica per il consolidarsi di un forte campo di alta pressione a partire già dall’inizio di questa settimana. Dovremmo per tanto assistere a un inizio di inverno stabile e più mite del normale. A ogni modo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti per saperne di più.