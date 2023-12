Neve a Pechino: incidente fra due treni, oltre 500 feriti

Un incidente fra due treni si è verificato nella tarda serata di ieri a Pechino, lungo la linea della metropolitana Changping. Secondo le ultime informazioni, l’incidente ha provocato centinaia di feriti, ma per fortuna nessuna vittima. Un totale di 515 persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti, con 423 già dimesse, mentre 67 sono ancora sotto cura e 25 sotto osservazione a causa di fratture.

L’incidente è stato causato da un tamponamento tra treni, innescato dallo sganciamento degli ultimi due vagoni di un convoglio, avvenuto alle 18.57 di giovedì, durante uno degli orari di punta del trasporto pendolare.

Le prime indagini indicano che la causa dell’incidente è stata la neve caduta nelle ore precedenti, provocando un guasto all’impianto frenante di una carrozza che ha impattato su quella precedente. Il convoglio viaggiava su un tratto di binario scoperto quando l’incidente è avvenuto vicino alla stazione di Xi’erqi, diretto verso il distretto di Changping, nella parte nord di Pechino.

Dal 12 dicembre, le autorità di Pechino avevano emesso un’allerta arancione per le forti nevicate e un’allerta gialla per la presenza di ghiaccio sulle strade, considerando il sistema di allerta in quattro categorie, dal rosso al blu.

L’autorità dei trasporti di Pechino ha espresso scuse per l’inconveniente, lo spavento e le lesioni subite dai passeggeri. Hanno promesso un’indagine completa per migliorare le operazioni di viaggio in condizioni meteorologiche estreme e la risposta alle emergenze, assicurando la sicurezza dei passeggeri. La società di gestione della metropolitana ha incoraggiato i passeggeri che hanno lasciato i locali durante l’evacuazione e si sono sentiti male a contattarli, assicurando di coprire le spese delle cure necessarie.